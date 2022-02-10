Кортеж мільйонера Ярославського збив людину на смерть – ЗМІ

Є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова

У ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського, повідомляє «Українська правда».

Речник поліції Харківщини Олена Баранник прокоментувала цю інформацію.

«Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поруч не було. На місці знайшли номери 0018», – сказала Баранник.

Повідомляється, що такі номери має передня машина кортежу Ярославського. ЗМІ з’ясували, що Ярославський часто сам водить авто.

Станом на 10 ранку цей чоловік до поліції ще не приходив. Згодом ще один співрозмовник ЗМІ повідомив, що водія станом на 12:00 вже допитують правоохоронці.

За даними журналістів, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

У поліції Харківської області не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про смертельне ДТП поблизу Мартового. Речник поліції Харківщини Олена Баранник пообіцяла з’ясувати, чи мала місце смертельна аварія біля Мартового пізно ввечері 9 лютого або вночі 10 лютого і надати цю інформацію пізніше.

Нещодавно мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду.

Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

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