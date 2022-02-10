Один із найдорожчих у світі. З'явилося фото розбитого джипа Ярославського (фото)

Журналіст зазначив, що Ярославського було неодноразово помічено за кермом авто на різних заходах

У мережі з'явилося фото елітного автомобіля бізнесмена Олександра Ярославського, на якому було на смерть збито людину. Фотографію опублікував у Facebook журналіст Михайло Ткач.

Журналіст зазначає, що бізнесмен – один із небагатьох українських великих підприємців, які особисто керують автомобілями.

«Нещодавно були повідомлення про те, що в Україну завезли один із найдорожчих «кубиків», за інформацією з наших джерел, саме для Ярославського. Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входить до найшвидших і найдорожчих позашляховиків. Наклад моделі – 25 прим., ціна – від €571 тис. (майже 18 млн грн)», – повідомляє журналіст.

Саме такий автомобіль, за інформацією Ткача, і потрапив у ДТП у Харківській області. Журналіст показав автомобіль і стверджує, що це – машина Ярославського, а знімок було зроблено після того, як вона збила на смерть людину.

На фото видно, як бампер у дорогого позашляховика розбитий, ймовірно, через зіткнення з людиною.

фото: pravda.com.ua

Він зазначив, що Ярославського було неодноразово помічено за кермом авто на різних заходах.

За даними розслідувача, чартерний літак, яким полетів Ярославський, прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чекав на нього в аеропорту кілька годин, як це зазвичай відбувається.



«Наше джерело повідомляє, що вчора ввечері спілкувалися з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП, і він був у нетверезому стані», – пише Ткач.

Як відомо, МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну. Раніше компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

До слова, Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії. Сьогодні ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за інформацією ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

За даними журналістів, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

Нещодавно мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду.

Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

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