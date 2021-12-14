В Україні антибіотики продаватимуть виключно за рецептом

В Україні з квітня антибіотики продаватимуть виключно за електронним рецептом

МОЗ хоче встановити дієві механізми контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів

Антибіотики в Україні відпускатимуть виключно за електронним рецептом. Відповідна норма набуде чинності з 1 квітня 2022 року. Про це у інтерв’ю «Укрінформу» повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

«З першого квітня наступного року запроваджуємо відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. І далі до кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби в Україні відпускалися виключно за електронним рецептом», – сказав заступник міністра.

Він зазначив, що МОЗ має намір повністю відмовитися від паперових рецептів і перевести медичну систему виключно на електронні.

«Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів і починаємо, звісно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю», – заявив посадовець.

Олександр Комаріда також зазначив, що в Україні зараз розвивають фармацевтичне страхування.

«Це страхування на лікарські засоби: тобто, ти платиш певну суму щомісячних внесків і маєш на достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів, тому що у нас багато коштів пацієнти витрачають саме на лікарські засоби», – пояснив заступник голови МОЗ.

До слова, лікар Євген Комаровський заявив, що пацієнти нерідко роблять помилки при прийомі антибіотиків.

Головна помилка – самолікування, вважає лікар, коли люди самі собі призначають прийом антибіотиків. Ще одна помилка – прийом таких сильних препаратів при вірусних інфекціях, у чому немає необхідності, зазначив Комаровський.

Також, за словами лікаря, багато людей приймають антибіотики нераціонально.