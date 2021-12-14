Львівські медики врятували хлопчика, який проковтнув лампочку від гірлянди

Дитина витягнула з гірлянди лампочку та випадково проковтнула під час того, як його родина прикрашала ялинку

Львівські медики дістали світлодіодну лампочку з бронха 4-річного хлопчика, яку він витягнув з гірлянди та випадково проковтнув під час того, як його родина прикрашала ялинку. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит».

«Родина зі Львова дістала коробки з прикрасами, щоб прикрасити ялинку. В якийсь момент 4-річному синочку до ротика потрапила світлодіодна лампочка з гірлянди», – йдеться у повідомленні.

Водночас батьки зазначають, що малеча чемна, раніше не брав до рота сторонніх предметів, і чому вирішив спробувати світло на смак, їм важко пояснити.

«За якусь мить хлопчик проковтнув лампочку, почав кашляти і задихатися. Батьки вирішили не гаяти часу – викликали швидку допомогу», – йдеться у повідомленні.

Чергові лікарі зробили рентген і побачили стороннє тіло у дихальних шляхах. Діставали його з допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.

«Гострими, направленими в різні сторони вусиками лампочка «дивилася» на мене. Вуса під час дихання травмували слизову оболонку в ділянці біфуркації трахеї, там уже утворилися дрібні крововиливи. Я захопив вусики щипцями і завів їх у тубус бронхоскопа, щоб під час видалення не травмувати ними бронхи і трахею. Разом з тубусом дістав лампочку з бронха дитини», – повідомив торакальний хірург Олександр Колодій.

Наразі маленький пацієнт уже поїхав додому.

До слова, стали відомі деталі цьогорічної ялинки в Києві, організатори обіцяють купол з ілюмінацією та різдвяні мелодії.