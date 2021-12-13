У Львові у багатоповерхівці стався вибух: є постраждалі
Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні
У одному з житлових будинків Львова стався вибух з подальшим горінням. Внаслідок події постраждали троє людей, яких з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні, повідомляє пресслужба ДСНС.
«13 грудня о 17:35 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Львів по вул. Замарстинівська, 28 стався вибух, попередньо побутового газу, в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку з подальшим загоранням», – йдеться у повідомленні.
Зазначається,що за годину пожежу було ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано троє мешканців, Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні.
Вибухом зруйновано міжкімнатну перегородку, вогнем пошкоджено дерев’яне перекриття в квартирі між 2 та 3 поверхами.
Для ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 20 осіб та чотири одиниці техніки.
До слова, в італійській провінції Агрідженто увечері в суботу, 11 грудня, внаслідок вибуху в Раванузі обвалилася чотириповерхова будівля. Щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей і вагітна жінка, вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.
Також днями у Франції внаслідок вибуху обвалився будинок: під завалами люди (відео) .