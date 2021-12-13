У Львові у багатоповерхівці стався вибух: є постраждалі

У Львові стався вибух у житловому будинку з послідуючим горінням

Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні

У одному з житлових будинків Львова стався вибух з подальшим горінням. Внаслідок події постраждали троє людей, яких з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні, повідомляє пресслужба ДСНС.

«13 грудня о 17:35 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Львів по вул. Замарстинівська, 28 стався вибух, попередньо побутового газу, в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку з подальшим загоранням», – йдеться у повідомленні.

Зазначається,що за годину пожежу було ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано троє мешканців, Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Вибухом зруйновано міжкімнатну перегородку, вогнем пошкоджено дерев’яне перекриття в квартирі між 2 та 3 поверхами.

Для ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 20 осіб та чотири одиниці техніки.

До слова, в італійській провінції Агрідженто увечері в суботу, 11 грудня, внаслідок вибуху в Раванузі обвалилася чотириповерхова будівля. Щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей і вагітна жінка, вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

Також днями у Франції внаслідок вибуху обвалився будинок: під завалами люди (відео) .

Читайте також: