  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Львові у багатоповерхівці стався вибух: є постраждалі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Львові стався вибух у житловому будинку з послідуючим горінням - У Львові у багатоповерхівці стався вибух: є постраждалі
    У Львові стався вибух у житловому будинку з послідуючим горінням
    фото: ДСНС

    Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні

    У одному з житлових будинків Львова стався вибух з подальшим горінням. Внаслідок події постраждали троє людей, яких з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні, повідомляє пресслужба ДСНС.

    «13 грудня о 17:35 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Львів по вул. Замарстинівська, 28 стався вибух, попередньо побутового газу, в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку з подальшим загоранням», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається,що за годину пожежу було ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано троє мешканців, Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні.

    Вибухом зруйновано міжкімнатну перегородку, вогнем пошкоджено дерев’яне перекриття в квартирі між 2 та 3 поверхами.

    Для ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 20 осіб та чотири одиниці техніки.

    До слова, в італійській провінції Агрідженто увечері в суботу, 11 грудня, внаслідок вибуху в Раванузі обвалилася чотириповерхова будівля. Щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей і вагітна жінка, вважаються зниклими безвісти.

    Нагадаємо, нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

    Також днями у Франції внаслідок вибуху обвалився будинок: під завалами люди (відео) .

    Читайте також:
    Теги: пожежа вибух газ ДСНС Львів будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Львові у багатоповерхівці стався вибух: є постраждалі