Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бахмут: Сирський показав, як снайпери знищують ворога (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут: Сирський показав, як снайпери знищують ворога (відео)
фото ілюстративне

Воїни точними пострілами ліквідували кілька окупантів

Українські снайпери беруть участь у жорстоких боях з російськими окупантами на Бахмутському напрямку. Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав роботу снайперів 8-го окремого полку спеціального призначення.

На оприлюднених кадрах видно, як воїни точними пострілами ліквідували кілька окупантів в районі Бахмута.

Нагадаємо, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.  

Читайте також:

Теги: відео наступ Бахмут снайпер війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Результати інспекції укриттів у Києві
Скандал з укриттями в столиці: для киян стала доступною нова функція
5 червня, 11:06
Зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння
Служба безпеки заарештувала російського «крота» у лавах ЗСУ (відео)
1 червня, 10:32
У результаті обстрілу Шебекіно різні пошкодження мають 12 автомобілів
«Бавовна» на Бєлгородщині: губернатор заявив про погіршення ситуації
31 травня, 07:44
Скріншот відео
Пугачова запалила на концерті Макаревича в Ізраїлі
28 травня, 23:01
Околиці усіяні тілами росіян: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті
Околиці усіяні тілами росіян: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті
19 травня, 11:19
Близько 15:00 окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині
Ракетна атака на Харківщину: є загиблі та поранені
18 травня, 16:09
Пригожин та Мізінцев
Конфлікт у керівництві ПВК «Вагнер». Пригожин позбавляється «старої гвардії»?
17 травня, 14:49
Безпілотник «Посейдон»
Віру в силу російської зброї знищено, бо «Кинджали» рекламував сам Путін
17 травня, 07:30
Немає дружби – немає нафтопроводу
Ідея завдати удару по легітимних цілях у Росії не зустріне опору в Україні
14 травня, 14:27

Події в Україні

Катастрофа на Каховській ГЕС: які наслідки для екології та сільського господарства
Катастрофа на Каховській ГЕС: які наслідки для екології та сільського господарства
На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон зі стрілецької зброї
На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон зі стрілецької зброї
Удар «Калібрів» по Одесі, під водою понад 3 тис. будинків Херсонщини: ситуація в регіонах
Удар «Калібрів» по Одесі, під водою понад 3 тис. будинків Херсонщини: ситуація в регіонах
Офіційне видання Ради цитує заборонених російських пропагандистів
Офіційне видання Ради цитує заборонених російських пропагандистів
Бахмут: Сирський показав, як снайпери знищують ворога (відео)
Бахмут: Сирський показав, як снайпери знищують ворога (відео)
На Запоріжжі ЗСУ ліквідували праву руку Кадирова Делімханова
На Запоріжжі ЗСУ ліквідували праву руку Кадирова Делімханова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
22K
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
20K
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
19K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
12K
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
11K
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту