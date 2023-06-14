Бахмут: Сирський показав, як снайпери знищують ворога (відео)

Воїни точними пострілами ліквідували кілька окупантів

Українські снайпери беруть участь у жорстоких боях з російськими окупантами на Бахмутському напрямку. Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав роботу снайперів 8-го окремого полку спеціального призначення.

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На оприлюднених кадрах видно, як воїни точними пострілами ліквідували кілька окупантів в районі Бахмута.

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Нагадаємо, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.