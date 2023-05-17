Віру в силу російської зброї знищено, бо «Кинджали» рекламував сам Путін

Так голосно і яскраво не було з перших днів війни… хіба тоді – в березні 22…

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Чого вони добивалися? Це очевидно: зламати наш дух і віру перед контрнаступом, якого вони так бояться. І не дарма.

Всі ці удари по «центрам прийняття рішень» – це суто символічні акти для морального стану нації. Вони не мають військового сенсу, як от наприклад удари по складам чи нафтобазам. Суть – деморалізація. І потішити своїх москальських виродків.

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Чого вони добилися? Тут три важливі речі:

вбили віру в «сілу русскага аружія», бо ті «Кинджали» рекламував сам Путін;

показали світу силу американських Патріотів і українських сил ППО;

і вкотре запалили в нас потребу в помсті.

Третє – дуже важливо. Бо тепер Справедливість для нас – це помститися їм. За геноцид. За далеко не першу спробу знищити українську націю. За вбивства малих дітей. За хлопців і дівчат, які вже ніколи не повернуться з війни… За ці страшні ночі…

P.S. На фото мій іменний безпілотник «Посейдон», на який ми з вами зібрали один мільйон… Він вже допомагає робити «Смерть ворогам» точно в ціль.

Тільки так, реальними речами ми наближаємо справедливість. І смерть ворогам.