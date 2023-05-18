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Ракетна атака на Харківщину: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Харківщину: є загиблі та поранені
Близько 15:00 окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині
фото ілюстративне

Поранені жителі с. Циркуни звернулися до медиків

Внаслідок ракетного удару на Харківщині загинула одна людина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по с. Циркуни загинула одна людина», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, близько 15:00 окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині.

До слова, у ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Більшість ракет ворога збито над морем силами ППО. Проте є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.

Теги: Харківщина війна ракета росія окупанти

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