Ракетна атака на Харківщину: є загиблі та поранені

Близько 15:00 окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині

Поранені жителі с. Циркуни звернулися до медиків

Внаслідок ракетного удару на Харківщині загинула одна людина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по с. Циркуни загинула одна людина», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, близько 15:00 окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині.

До слова, у ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Більшість ракет ворога збито над морем силами ППО. Проте є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.