Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Конфлікт у керівництві ПВК «Вагнер». Пригожин позбавляється «старої гвардії»?

glavcom.ua
Пригожин та Мізінцев

Протистояння кремлівських кадрів

У керівництві приватної військової компанії «Вагнер» стався серйозний внутрішній конфлікт.

Пригожин, який до цього постійно заявляв про конфлікт між ПВК і Міністерством оборони, скаржився на нестачу снарядів призначив першим своїм заступником замість Уткіна генерала Мізінцева, який у Міністерстві оборони відповідав... саме за матеріально-технічне забезпечення.

Тобто, призначають людину, яка б мала нести відповідальність за так званий снарядний «голод» і масову загибель членів ПВК.

Раніше власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин оприлюднив у мережі фотографії втрати російських найманців, які нібито загинули через те, що російська армія не дає «вагнерівцям» снарядів.

Таким чином, призначення Мізінцева свідчить про процеси, які відбуваються в середині самого ПВК. А саме – конфлікт Пригожина зі старою елітою компанії. Адже саме Уткін стояв біля витоків створення ПВК і саме з його легкої руки організація отримала назву «Вагнер».

Примітно, що генерал-полковник Мізінцев вважається «улюбленцем Путіна».

Нагадаю, з 2014 року Мізінцев займав крісло директора Національного центру управління обороною РФ. У 2017-му він отримав посаду генерал-полковника. У вересні 2022-го його призначили на посаду заступника міністра оборони Росії, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ПВК Вагнера війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матір шестикласника за невиконання батьківських обов’язків
У Львові школяр обматюкав однокласника, суд покарав матір
14 травня, 18:06
Tvorchi тріумфально з'явилися у другому півфіналі конкурсу Євробачення
Tvorchi тріумфально з'явилися у другому півфіналі конкурсу Євробачення
12 травня, 00:02
Росія та Індія не знайшли зручну валюту для розрахунків
У відносинах між Росією та Індією назріває тріщина: все через рупію
4 травня, 17:04
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
1 травня, 21:00
Сучасне озброєння допомагає максимально зберегти життя людей
Зеленський розповів, чи отримала Україна достатньо допомоги для контрнаступу
29 квiтня, 12:58
Україна нібито планувала удар по Москві
Україна планувала атаку на Москву? Банкова відреагувала на публікацію WP
24 квiтня, 17:54
Сина Порошенка видали за сина Пєскова
Російський політолог зганьбився через фото сина Пєскова
22 квiтня, 21:59
Карта є візією майбутнього устрою построссійського простору
Україна має запропонувати проєкт розпаду Росії
20 квiтня, 18:11
Пресслужба флоту РФ поки не коментує звільнення їхнього командувача
Росія змінила командувача Тихоокеанського флоту
20 квiтня, 10:42

Дмитро Снєгирьов

Конфлікт у керівництві ПВК «Вагнер». Пригожин позбавляється «старої гвардії»?
Конфлікт у керівництві ПВК «Вагнер». Пригожин позбавляється «старої гвардії»?
У РФ почали призивати резервістів: чого очікувати на фронті
У РФ почали призивати резервістів: чого очікувати на фронті
Битва за Бахмут. ЗСУ змусили тікати газпромівську ПВК «Поток»
Битва за Бахмут. ЗСУ змусили тікати газпромівську ПВК «Поток»
Ворог формує «танковий кулак». Чого чекати найближчим часом
Ворог формує «танковий кулак». Чого чекати найближчим часом
Окупанти формують новий «ударний кулак». Де буде гаряче
Окупанти формують новий «ударний кулак». Де буде гаряче
Ефект Бахмута для контрнаступу
Ефект Бахмута для контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
52K
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні
34K
Інтерв'ю Буданова викликають подив
21K
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
15K
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
9511
Угорщина зізналася, що у 2022 році стягувала війська до кордону з Україною

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Сьогодні, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту