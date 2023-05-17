Конфлікт у керівництві ПВК «Вагнер». Пригожин позбавляється «старої гвардії»?

Протистояння кремлівських кадрів

У керівництві приватної військової компанії «Вагнер» стався серйозний внутрішній конфлікт.

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Пригожин, який до цього постійно заявляв про конфлікт між ПВК і Міністерством оборони, скаржився на нестачу снарядів призначив першим своїм заступником замість Уткіна генерала Мізінцева, який у Міністерстві оборони відповідав... саме за матеріально-технічне забезпечення.

Тобто, призначають людину, яка б мала нести відповідальність за так званий снарядний «голод» і масову загибель членів ПВК.

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Раніше власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин оприлюднив у мережі фотографії втрати російських найманців, які нібито загинули через те, що російська армія не дає «вагнерівцям» снарядів.

Таким чином, призначення Мізінцева свідчить про процеси, які відбуваються в середині самого ПВК. А саме – конфлікт Пригожина зі старою елітою компанії. Адже саме Уткін стояв біля витоків створення ПВК і саме з його легкої руки організація отримала назву «Вагнер».

Примітно, що генерал-полковник Мізінцев вважається «улюбленцем Путіна».

Нагадаю, з 2014 року Мізінцев займав крісло директора Національного центру управління обороною РФ. У 2017-му він отримав посаду генерал-полковника. У вересні 2022-го його призначили на посаду заступника міністра оборони Росії, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ.