Скандал з укриттями в столиці: для киян стала доступною нова функція

«Київ цифровий» передасть скарги відповідним службам для усунення порушень

У застосунку «Київ Цифровий» тепер можна поскаржитися не лише на зачинені укриття, а й на відсутність належних умов у них. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Зважаючи на активність містян, команда застосунку додала у форму зворотнього зв’язку додаткові відмітки. Тепер можна позначити не лише зачинені укриття, а й те, що в укритті немає місць для сидіння, вогнегасників, загалом брудно або волого.

Щоб залишити свій відгук про реальний стан укриттів, потрібно зайти в застосунок, відкрити сервіс «Мапа укриттів», на мапі обрати укриття, і в його інформаційній картці натиснути «Поскаржитися на укриття». У формі можна зазначити, якщо укриття є, але перебуває в неналежному стані.

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Дані, отримані за першу добу нового сервісу, вже передані відповідним службам для усунення порушень.

«Усі результати передали начальникам відділів з питань цивільного захисту райдержадміністрацій для реагування та оперативного усунення порушень, адже відповідальність за належне функціонування укриттів несуть глави районів столиці. Кошти на облаштування укриттів із міського бюджету виділяються саме райдержадміністраціям», – зазначив Кличко.

Раніше у КМДА відзвітували про результати перевірки понад 1600 укриттів.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

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Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

3 червня суд обрав запобіжний захід підозрюваним – трьом посадовцям та охоронцю.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

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