Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скандал з укриттями в столиці: для киян стала доступною нова функція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал з укриттями в столиці: для киян стала доступною нова функція
Результати інспекції укриттів у Києві
фото: Олександр Камишін/Telegram

«Київ цифровий» передасть скарги відповідним службам для усунення порушень

У застосунку «Київ Цифровий» тепер можна поскаржитися не лише на зачинені укриття, а й на відсутність належних умов у них. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зважаючи на активність містян, команда застосунку додала у форму зворотнього зв’язку додаткові відмітки. Тепер можна позначити не лише зачинені укриття, а й те, що в укритті немає місць для сидіння, вогнегасників, загалом брудно або волого. 

Щоб залишити свій відгук про реальний стан укриттів, потрібно зайти в застосунок, відкрити сервіс «Мапа укриттів», на мапі обрати укриття, і в його інформаційній картці натиснути «Поскаржитися на укриття». У формі можна зазначити, якщо укриття є, але перебуває в неналежному стані. 

Дані, отримані за першу добу нового сервісу, вже передані відповідним службам для усунення порушень.

«Усі результати передали начальникам відділів з питань цивільного захисту райдержадміністрацій для реагування та оперативного усунення порушень, адже відповідальність за належне функціонування укриттів несуть глави районів столиці. Кошти на облаштування укриттів із міського бюджету виділяються саме райдержадміністраціям», – зазначив Кличко.

Раніше у КМДА відзвітували про результати перевірки понад 1600 укриттів.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

3 червня суд обрав запобіжний захід підозрюваним – трьом посадовцям та охоронцю.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

Читайте також: Кличко заїхав без попередження оглянути укриття, на які скаржились кияни (відео)

Теги: Київ війна укриття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ минулого та цього року виділив районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів
Укриття в Києві: результати інспекції
Сьогодні, 08:55
Кличко і Камишін оглядають укриття в столиці
Проблеми з укриттями у Києві. Кличко на пальцях пояснив, із кого треба про все питати
Вчора, 19:53
Охоронець Віктор Мошкін визнав свою вину
Трагедія біля зачиненого укриття в Києві: Офіс президента відреагував на арешт охоронця
Вчора, 17:42

Новини

Скандал з укриттями в столиці: для киян стала доступною нова функція
Скандал з укриттями в столиці: для киян стала доступною нова функція
Розбещував неповнолітніх та зберігав порнографію: поліція затримала киянина
Розбещував неповнолітніх та зберігав порнографію: поліція затримала киянина
Укриття в Києві: результати інспекції
Укриття в Києві: результати інспекції
Перейменування вулиці Скоропадського на ексмера Омельченка. Кияни виступили проти
Перейменування вулиці Скоропадського на ексмера Омельченка. Кияни виступили проти
Проблеми з укриттями у Києві. Кличко на пальцях пояснив, із кого треба про все питати
Проблеми з укриттями у Києві. Кличко на пальцях пояснив, із кого треба про все питати
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
127K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
31K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
26K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
13K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту