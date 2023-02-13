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Банкова пояснила, навіщо Росія поширює інформацію про новий наступ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Банкова пояснила, навіщо Росія поширює інформацію про новий наступ
фото ілюстративне

Кремль хоче, що Європа змусила Україну віддати території

Росія навмисно постійно поширює інформацію про можливий новий великий наступ в Україні, щоб залякати Київ та іноземних партнерів і змусити їх піти на поступки. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк наголосив, що наступ окупантів фактично не припинявся і продовжується від початку повномасштабного вторгнення. 

«Півтора місяці тому з'явилася нова гібридна компонента – вони почали говорити про великий наступ, щоб налякати нас. Вони досі вважають, що українців можна чимось налякати», – зазначає Подоляк.

Крім того, на думку радника глави Офісу президента, Кремль хоче вплинути не лише на Україну, а й на Європу.

«Вони хотіли налякати таким самим чином Європейський Союз, щоб європейці почали робити так, як до початку повномасштабного вторгнення – умиротворення агресора за рахунок України. Тоді б Європа почала тиснути на нас – давайте щось віддамо, і за рахунок повної віддачі територій ви можете отримати якийсь мир», – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі заявив, що Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні.

Теги: Офіс президента війна росія окупанти Україна наступ

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