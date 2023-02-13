Банкова пояснила, навіщо Росія поширює інформацію про новий наступ

Кремль хоче, що Європа змусила Україну віддати території

Росія навмисно постійно поширює інформацію про можливий новий великий наступ в Україні, щоб залякати Київ та іноземних партнерів і змусити їх піти на поступки. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Подоляк наголосив, що наступ окупантів фактично не припинявся і продовжується від початку повномасштабного вторгнення.

«Півтора місяці тому з'явилася нова гібридна компонента – вони почали говорити про великий наступ, щоб налякати нас. Вони досі вважають, що українців можна чимось налякати», – зазначає Подоляк.

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Крім того, на думку радника глави Офісу президента, Кремль хоче вплинути не лише на Україну, а й на Європу.

«Вони хотіли налякати таким самим чином Європейський Союз, щоб європейці почали робити так, як до початку повномасштабного вторгнення – умиротворення агресора за рахунок України. Тоді б Європа почала тиснути на нас – давайте щось віддамо, і за рахунок повної віддачі територій ви можете отримати якийсь мир», – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі заявив, що Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні.