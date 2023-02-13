Столтенберг: Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні
Єнс Столтенберг заявив, що НАТО «підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно»
Росія вже розпочала новий наступ на Україну, попри власні втрати, що потребує термінової допомоги для України з боку НАТО. Про це сьогодні заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі.
«Майже через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії», - зазначив він і додав, що саме тому важлива військова підтримка Києва всім необхідним на полі бою.
«Швидкість врятує життя. Якщо Путін виграє в Україні, це стане сигналом для авторитарних держав у світі про можливість використання сили для своїх зовнішньополітичних цілей», – додав генсек Альянсу.
Він наголосив, що НАТО «підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно».
Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, Столтенберг уточнив, що, на його думку, повторний наступ Росії в Україні «вже почався», що видно з кількості додаткових сил, які російська сторона направляє на сході України.
«Для мене це лише наголошує на важливості вчасності у постачанні Україні зброї, обладнання, запчастин. Чим швидше ми це зробимо, тим більше життів ми врятуємо й прокладемо шлях до мирного вирішення конфлікту», - додав генсек НАТО.
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України стверджує, що Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Як повідомлялося, у Білому домі припускають, що Росія спробує використовувати зимовий період для того, щоб виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися й поповнити кількість особового складу і в результаті навесні бути готовою до нового наступу на українські території.
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