Зеленський про війну на Донбасі: Там пострілюють. На жаль, гинуть. Буває



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Володимир Зеленський назва війну на Донбасі замороженим конфліктом

За словами президента України, «люди все одно втомлюються воювати»

Президент України Володимир Зеленський назва війну на Донбасі замороженим конфліктом і зазначив, що люди «втомлюються воювати».

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Guardian, повну версію якого опублікували на сайті Офісу президента 8 березня.

«Я досі вважаю, що заморожений конфлікт — це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати», — зазначив Зеленський.

За його словами, «з роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься».

«Але наше завдання — це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі - реалізація», — додав президент України в інтерв'ю британському ЗМІ.

Нагадаємо, свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці.

До слова, Зеленський хоче зустрітися з Трампом впродовж виборчої кампанії у США.