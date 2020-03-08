Зеленський про війну на Донбасі: Там пострілюють. На жаль, гинуть. Буває
За словами президента України, «люди все одно втомлюються воювати»
Президент України Володимир Зеленський назва війну на Донбасі замороженим конфліктом і зазначив, що люди «втомлюються воювати».
Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Guardian, повну версію якого опублікували на сайті Офісу президента 8 березня.
«Я досі вважаю, що заморожений конфлікт — це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати», — зазначив Зеленський.
За його словами, «з роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься».
«Але наше завдання — це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі - реалізація», — додав президент України в інтерв'ю британському ЗМІ.
Нагадаємо, свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці.
До слова, Зеленський хоче зустрітися з Трампом впродовж виборчої кампанії у США.