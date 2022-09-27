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Без танців та співів. Хасиди після закінчення шабату їдуть додому (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Без танців та співів. Хасиди після закінчення шабату їдуть додому (відео)
В Умані завершилося святкування юдейського Нового року Рош га-Шана
фото: glavcom.ua

Хасиди покидають Умань після завершення святкування Рош га-Шана

В Умані завершилося святкування Рош га-Шана, яке розпочалося 25 вересня. Наразі хасиди вже їдуть додому. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

Зазначається, що цього року, через війну в Україні, святкування пройшло без традиційних танців та співів. 

Зауважимо, що 26 вересня, в Умані відбулася наймасовіша молитва Тіккун а-Клалі. Тисячі брацлавських хасидів одночасно прочитали 10 псалмів з Тегілім. Тіккун а-Клалі (буквальний переклад: «всеосяжне виправлення») – це масова молитва, під час якої зачитується підбірка з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи.

Після полудня хасиди зібралися поблизу річок, струмків, джерел вимовляли релігійні юдейські тексти, гімни та молитви.

Рош-га-ШанаНовий рік для усіх, хто сповідує юдаїзм, зокрема євреїв. Святкують юдейський Новий рік Рош а-Шана два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрів (тишрі) за єврейським календарем (припадає на вересень або жовтень). Щороку на святкування Рош-га-Шана до українського міста Умань з’їжджаються тисячі паломників-хасидів. У місті знаходиться могила одного із найшанованіших хасидських лідерів – цадика Нахмана. Загалом, за даними Об'єднаної єврейської общини України, у Черкаській обласній військовій адміністрації очікують, що в святкових заходах візьмуть участь близько десяти тисяч вірян.

Нагадаємо, що в Умані з 19 по 30 вересня ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працюватиме півдесятка блокпостів. 

Цьогоріч в Умань на святкування Рош га-Шана прибули понад 23 тисячі хасидів.

Теги: відео Умань хасиди

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