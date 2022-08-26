Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Святкування Рош га-Шана: правоохоронці звернулися до паломників-хасидів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Святкування Рош га-Шана: правоохоронці звернулися до паломників-хасидів
Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій
фото з відкритих джерел

Правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників в Україні

Служба безпеки України та Національна поліція звернулися до паломників-хасидів та рекомендують їм утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

«Таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїлю та іншими відповідальними органами української влади. Це пов'язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України», – наголошується у дописі.

Наголошується, що правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників в Україні задля своєчасного комплексного реагування.

«Наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об'єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо», – розповіли в СБУ.

Водночас, підкреслили у відомстві, попри усі заходи безпеки, Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій. «Тож з огляду на вищезазначену інформацію просимо утриматися від поїздки до України. А ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів. Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято», – зазначили правоохоронці.

Рош га-Шана –  це свято початку нового року для кожного, хто сповідує юдаїзм. В Україні воно відоме широкому загалу здебільшого завдяки щорічному паломництву до могили цадика Нахмана в Умані. В останній рік свого життя засновник течії брацлавського хасидизму закликав усіх послідовників провести свято разом з ним. Його учні на чолі з Натаном витлумачили це як заклик до відвідин могили вчителя.

Нагадаємо, раніше посол Ізраїлю Михайло Бродський в інтерв’ю «Главкому» звернувся до євреїв, які зібралися під час війни до Умані. Він закликав своїх громадян цього року не їхати в Україну на свято Рош-га-Шана.

Теги: хасиди єврейський Новий рік війна СБУ Ізраїль

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натан Бен Нун підтримав посла України
Скандал в Ізраїлі: бреславські хасиди підтримали посла України
6 лютого, 14:44
Україні не варто сліпо копіювати ізраїльську систему безпеки, упевнений Михайло Бродський
Ізраїльський дипломат застеріг українську владу
21 серпня, 14:47
У Києві майбутній прем’єр Ізраїлю прожила 5 років, до 1903-го, у рідному місті Голда більше не була ні разу
Київ перейменує вулицю на честь ізраїльського прем’єра
20 серпня, 20:36

Події в Україні

Святкування Рош га-Шана: правоохоронці звернулися до паломників-хасидів
Святкування Рош га-Шана: правоохоронці звернулися до паломників-хасидів
Морги Криму забиті тілами рашистів – Ташева
Морги Криму забиті тілами рашистів – Ташева
Рашисти обстріляли Миколаївщину: боєприпаси влучили у приватні хати (фото)
Рашисти обстріляли Миколаївщину: боєприпаси влучили у приватні хати (фото)
Бердянський зрадник-«заступник начальника ДАІ» помер після підриву автівки
Бердянський зрадник-«заступник начальника ДАІ» помер після підриву автівки
В окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото)
В окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото)
Керівник Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ отримав підозру
Керівник Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
325K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
71K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
65K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
25K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
16K
Росія після Путіна: посол Британії спрогнозувала, до чого готуватися українцям
12K
У кількох областях прогриміли вибухи

Новини

Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
Сьогодні, 17:25
Міноборони повідомило, в якому стані системи Himars 
Сьогодні, 16:36
Фото з фронту. Разом із бійцями ЗСУ воює незвичний улюбленець
Сьогодні, 15:46
Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Сьогодні, 12:27
Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту