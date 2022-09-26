Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою

На свято Рош га-Шана до Умані прибули десятки тисяч хасидів

В Умані на Черкащині, куди з’їхалися тисячі паломників-хасидів, триває святкування одного з найважливіших свят, хто сповідує юдаїзм, – єврейський Новий рік або Рош га-Шана, який відзначають три дні. Цього року святкування розпочалося 25 вересня і триватиме до 27 вересня.

Головне в ці дні для вірян – згадати, що трапилося за минулий рік, свої провини та помилки та покаятися.

Зі свята розпочинаються 10 днів покаяння та молитов, які називаються «Дні трепету». Необхідно зачитати 10 юдейських текстів, в яких Бога згадують як царя. Потім йдуть ще 10 текстів, які згадують Бога як того, хто пам'ятає все, і 10 текстів, в яких згадується шофар – баранячий ріг, один з головних атрибутів свята. Шофар, у який сурмлять під час ранкової молитви, закликає вірян на Божий суд.

Сьогодні, 26 вересня, в Умані відбулася наймасовіша молитва Тіккун а-Клалі. Тисячі брацлавських хасидів одночасно прочитали 10 псалмів з Тегілім. Тіккун а-Клалі (буквальний переклад: «всеосяжне виправлення») – це масова молитва, під час якої зачитується підбірка з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи.

Після полудня хасиди зібралися поблизу річок, струмків, джерел вимовляли релігійні юдейські тексти, гімни та молитви.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Умань уже прибули понад 23 тис. паломників-хасидів.

Зазначимо, що в Умані до 30 вересня ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працює півдесятка блокпостів.