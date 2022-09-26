Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою
На свято Рош га-Шана до Умані прибули десятки тисяч хасидів
В Умані на Черкащині, куди з’їхалися тисячі паломників-хасидів, триває святкування одного з найважливіших свят, хто сповідує юдаїзм, – єврейський Новий рік або Рош га-Шана, який відзначають три дні. Цього року святкування розпочалося 25 вересня і триватиме до 27 вересня.
Головне в ці дні для вірян – згадати, що трапилося за минулий рік, свої провини та помилки та покаятися.
Зі свята розпочинаються 10 днів покаяння та молитов, які називаються «Дні трепету». Необхідно зачитати 10 юдейських текстів, в яких Бога згадують як царя. Потім йдуть ще 10 текстів, які згадують Бога як того, хто пам'ятає все, і 10 текстів, в яких згадується шофар – баранячий ріг, один з головних атрибутів свята. Шофар, у який сурмлять під час ранкової молитви, закликає вірян на Божий суд.
Сьогодні, 26 вересня, в Умані відбулася наймасовіша молитва Тіккун а-Клалі. Тисячі брацлавських хасидів одночасно прочитали 10 псалмів з Тегілім. Тіккун а-Клалі (буквальний переклад: «всеосяжне виправлення») – це масова молитва, під час якої зачитується підбірка з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи.
Після полудня хасиди зібралися поблизу річок, струмків, джерел вимовляли релігійні юдейські тексти, гімни та молитви.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Умань уже прибули понад 23 тис. паломників-хасидів.
Зазначимо, що в Умані до 30 вересня ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працює півдесятка блокпостів.
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