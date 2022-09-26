Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою

Надія Клочко
glavcom.ua
Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою
Завершився перший день святкування Рош га-Шана
фото: glavcom.ua

На свято Рош га-Шана до Умані прибули десятки тисяч хасидів

В Умані на Черкащині, куди з’їхалися тисячі паломників-хасидів, триває святкування одного з найважливіших свят, хто сповідує юдаїзм, – єврейський Новий рік або Рош га-Шана, який відзначають три дні. Цього року святкування розпочалося 25 вересня і триватиме до 27 вересня.

Головне в ці дні для вірян – згадати, що трапилося за минулий рік, свої провини та помилки та покаятися.

Зі свята розпочинаються 10 днів покаяння та молитов, які називаються «Дні трепету». Необхідно зачитати 10 юдейських текстів, в яких Бога згадують як царя. Потім йдуть ще 10 текстів, які згадують Бога як того, хто пам'ятає все, і 10 текстів, в яких згадується шофар – баранячий ріг, один з головних атрибутів свята. Шофар, у який сурмлять під час ранкової молитви, закликає вірян на Божий суд.

Сьогодні, 26 вересня, в Умані відбулася наймасовіша молитва Тіккун а-Клалі. Тисячі брацлавських хасидів одночасно прочитали 10 псалмів з Тегілім. Тіккун а-Клалі (буквальний переклад: «всеосяжне виправлення») – це масова молитва, під час якої зачитується підбірка з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи.

Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою фото 1
Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою фото 2
Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою фото 3
фото: glavcom.ua

Після полудня хасиди зібралися поблизу річок, струмків, джерел вимовляли релігійні юдейські тексти, гімни та молитви.

8 фото
На весь екран

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Умань уже прибули понад 23 тис. паломників-хасидів.

Зазначимо, що в Умані до 30 вересня ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працює півдесятка блокпостів. 

Читайте також: 

 

Теги: хасиди Умань Рош ха-Шана

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чотири тисячі хасидів прибули в Умань святкувати Рош га-Шана
«Слава Україні»: в Умань приїхали 4 тис. паломників-хасидів (відео)
19 вересня, 23:22
Прочани прибувають в Україну, щоб відзначити на Черкащині Новий рік за юдейським календарем
В Умань на святкування Рош га-Шана прибули понад 23 тисячі хасидів
Вчора, 10:18
До Умані приїдуть близько 10 тис. хасидів, попри попередження з боку влади про неможливість гарантувати повну безпеку
До Умані приїхали тисячі паломників-хасидів: фото та відео
23 вересня, 17:01

Суспільство

«Бог забрав тата» і «він заснув»: психологи пояснили, чому дітям не можна так казати
«Бог забрав тата» і «він заснув»: психологи пояснили, чому дітям не можна так казати
Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою
Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою
Михайло Вершинін: історія глави патрульної поліції, який обороняв Маріуполь
Михайло Вершинін: історія глави патрульної поліції, який обороняв Маріуполь
Заводи-виробники зброї, якою РФ вбиває українців, досі не під санкціями: список
Заводи-виробники зброї, якою РФ вбиває українців, досі не під санкціями: список
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Відомий актор зняв пародію на Медведчука, якого повернули Путіну
Відомий актор зняв пародію на Медведчука, якого повернули Путіну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
105K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
59K
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
56K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 
42K
Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)
33K
Влада РФ приготувала мобілізованим ще один сюрприз – Генштаб 

Новини

За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту