Бійці 3-ї штурмової бригади одним ударом дрона знищили 11 окупантів

Безпілотник наздогнав техніку росіян на ходу

Бійці батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової бригади змогли одним ударом знищити 11 окупантів та вивести з ладу їхню техніку. Відповідне відео бригада оприлюднила в Telegram.

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«Наздогнали противника на ходу та влучили в техніку під час переміщення ворожої піхоти за допомогою дрона FPV. Бонусом – загоряння БК на борту з окупантами», – ідеться у описі відео.

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Ліквідація відділення ворожої армії на Авдіївському напрямку – робота екіпажу «Вітролом».

Нагадаємо, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що російські загарбники тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки на Донеччині.

Як повідомлялося, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

До слова, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках.