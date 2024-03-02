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Україна модернізувала морські дрони Sea Baby: що змінилося

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна модернізувала морські дрони Sea Baby: що змінилося
фото: СБУ

З моменту появи перших морських безпілотників у 2022 році вони стали набагато модернізованими та нищівними

Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Тепер вони стали швидшими та потужнішими. Про це розповів генерал СБУ Іван Лукашевич, передає Business Insider.

З моменту появи перших морських безпілотників у 2022 році вони стали набагато модернізованими та нищівними.

«В порівнянні з тими, які ми вперше випробували в жовтні 2022 року для атаки російських військових кораблів у Севастопольській бухті. Ми усвідомили недоліки перших проектів, але виробник не міг передбачити цих речей, тому що на той час у світі не було експертизи для таких високотехнічних дронів», – розповів Лукашевич.

Першою модифікацією безпілотників було збільшення розміру боєголовки. За попередніми даними, наразі дрони можуть доставляти важку вибухівку вагою понад 800 кілограмів.

Наступною помітною модернізацією стало «покращення мореплавності», що забезпечило можливість плавання на хвилях заввишки півтора метра.

Третє вдосконалення полягало в тому, що «Морські малюки» могли долати вдвічі більшу відстань, ніж між Одесою та Севастополем. Зокрема, по прямій лінії через Чорне море відстань між цими двома містами становить приблизно 300 кілометрів. А радіус дії безпілотників тепер становить понад 900 кілометрів, що робить набагато більше російських цілей досяжними.

За словами Лукашевича, Україна також «хотіла зробити їх багаторазовими, щоб вони були і дешевшими, і ефективнішими».

Окрім фізичної модернізації своїх безпілотників Sea Baby, СБУ також використовує кілька локацій для виробництва та тестування безпілотників. Постійні передислокації, навіть спецоперації проводяться з різних командних пунктів.

Раніше повідомлялося, що український морський безпілотник Magura 5 був представлений компанією Спецтехноекспорт під час проведення виставки International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Вперше його застосували 1 лютого 2024 року, коли шість безпілотників потопили російський ракетний катер «Івановєц».

Нагадаємо, зранку у середу, 14 лютого, у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув. 
 
 

Теги: безпілотник Україна корабель ракетний катер плавання Чорне море

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