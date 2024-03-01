У професійно-технічних закладах студенти вчитимуться керувати дроном

У планах держави затвердження освітнього стандарту для цієї професії

Завдяки співробітництву з ЄС вже вдалося закупити дрони для практичного навчання та підготувати викладачів

В Україні у семи закладах професійно-технічої освіти цього року запровадять нову навчальну програму – «Оператор цивільних дронів». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Йдеться про заклади освіти у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.

«Вміти керувати цивільним дроном – надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни», – наголосив міністр.

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За словами Федорова, завдяки підтримці Євросоюзу вже вдалося закупити дрони для практичного навчання та підготувати викладачів. Надалі мережу профтехів, де навчатимуть цієї програми розширюватимуть. Крім того, у планах затвердження освітнього стандарту для цієї професії.

Нагадаємо, Міністр освіти пояснив, які переваги в об'єднанні вишів.

За останні 15 років кількість студентів в Україні скоротилася майже вдвічі, тому мережу закладів вищої освіти планують зменшити шляхом об’єднання

Також стали відомі основні дати національного мультипредметного тесту. Буде передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ: основний та додатковий.