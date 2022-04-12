США повинні надати Україні ППО, винищувачі та інше летальне озброєння – сенатор Тед Круз

Із подібним закликом виступив і тіньовий міністр оборони Канади

Сполучені Штати Америки є відповідальними за надання Україні всього необхідного озброєння для захисту від Росії. В Україну мають бути негайно відправлені системи протиповітряної оборони, винищувачі та інше летальне озброєння.

Про це у коментарі Guildhall заявив американський сенатор від штату Техас Тед Круз.

«Народ України та президент Зеленський показують світові, як виглядає вільна держава, яка бореться за життя проти тоталітарного режиму, незважаючи на переважаючі сили противника. Ми зворушені хоробрістю та героїзмом українців. На Сполучених Штатах лежить відповідальність забезпечити наших українських союзників усім необхідним, щоб вони могли захистити себе, і також нашою відповідальністю є зробити так, щоб путін не мав ресурсів для фінансування своєї військової машини», – заявив сенатор.

«Я рішуче підтримую прагнення українського народу до економічної та політичної свободи в рамках тісного партнерства із Заходом. США повинні сприяти становленню України як нашого надійного економічного партнера та партнера у сфері безпеки», – зазначив американський політик.

«5 березня президент Зеленський заявив, виступаючи перед Сенатом, що його головний пріоритет – відновлення контролю за українським небом, яке путін використовує для бомбардувань українських міст та вбивств мирних жителів. Сполученим Штатам та нашим союзникам слід негайно вжити заходів, щоб надати Україні насамперед винищувачі, Стінгери, а також інші засоби ППО. Ми також маємо продовжувати постачання іншого летального озброєння, зокрема протитанкових систем Javelin», – наголосив сенатор Тед Круз.

Із закликом про збільшення військових постачань в Україну також виступив тіньовий міністр оборони Канади, депутат канадського парламенту Джеймс Безан. За його словами, Канада має надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, легкі бронемашини LAV та броньовані автомобілі швидкої допомоги, а союзники з НАТО мають надати літаки МІГ-29.

Член Палати Представників парламенту Великобританії сер Роджер Гейл у своєму коментарі про посилення військової допомоги Україні заявив, що все необхідне озброєння оборонного характеру, включаючи винищувачі, має бути передане Україні. Обсяги військової допомоги та швидкість постачання повинні бути збільшені.

За посилення військової допомоги Україні виступили й у німецькому Бундестазі. Депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер заявив, що поряд із санкціями та політичним тиском на Росію, насамперед необхідно збільшити обсяги постачання озброєнь в Україну для ефективного захисту, а також для звільнення окупованих територій.

Віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас заявив, що країни-представники демократичної спільноти мають передати Україні важке озброєння, зокрема важке озброєння наступального характеру, тому що в Україні йде війна за захист усього світового правопорядку.

Голова Ради Європи Шарль Мішель після удару РФ по Краматорську заявив про необхідність посилити санкції проти Росії та надати більше озброєння Україні.