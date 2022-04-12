  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США планують надати Україні ще озброєння

    Через концентрацію військ РФ на сході ЗСУ знадобляться додаткові засоби для протистояння - США планують надати Україні ще озброєння
    Через концентрацію військ РФ на сході ЗСУ знадобляться додаткові засоби для протистояння
    фото: штаб ООС

    Українці потребують бронетехніки і артилерії

    За словами кількох представників Міністерства оборони США, Сполучені Штати і Україна ведуть інтенсивні переговори про новий раунд допомоги в галузі безпеки, призначеної для протидії посиленню російської кампанії на сході і півдні України. Про це повідомляє CNN.

    Складений пакет допомоги може бути зосереджений навколо більшої кількості безпілотників і протитанкових озброєнь – «Джавелінів», які США раніше надали Україні.

    США також ведуть переговори з партнерами і союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи протиповітряної оборони великої дальності, танки, бронетехніку і артилерію вони могли б надати Україні з власних запасів.

    За словами офіційних осіб, тепер уздовж нових східного і південного фронтів українці потребують більш важке озброєння, таке як бронетехніка і артилерія.

    Нагадаємо, РФ посилює війська на сході України для нового наступу – Пентагон.

    Також Росія готується перекидати додаткове озброєння в Україну.

    Як повідомлялося, ЄС виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна українці Україна озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США планують надати Україні ще озброєння