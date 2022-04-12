США планують надати Україні ще озброєння

Через концентрацію військ РФ на сході ЗСУ знадобляться додаткові засоби для протистояння

Українці потребують бронетехніки і артилерії

За словами кількох представників Міністерства оборони США, Сполучені Штати і Україна ведуть інтенсивні переговори про новий раунд допомоги в галузі безпеки, призначеної для протидії посиленню російської кампанії на сході і півдні України. Про це повідомляє CNN.

Складений пакет допомоги може бути зосереджений навколо більшої кількості безпілотників і протитанкових озброєнь – «Джавелінів», які США раніше надали Україні.

США також ведуть переговори з партнерами і союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи протиповітряної оборони великої дальності, танки, бронетехніку і артилерію вони могли б надати Україні з власних запасів.

За словами офіційних осіб, тепер уздовж нових східного і південного фронтів українці потребують більш важке озброєння, таке як бронетехніка і артилерія.

Нагадаємо, РФ посилює війська на сході України для нового наступу – Пентагон.

Також Росія готується перекидати додаткове озброєння в Україну.

Як повідомлялося, ЄС виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні.

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