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Біля берегів Криму трапився сильний землетрус

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Біля берегів Криму трапився сильний землетрус
У соцмережах мешканці Криму писали, що від землетрусу «тряслися будинки»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Магнітуда землетрусу становила 4,8 за шкалою Ріхтера

Біля берегів тимчасово окупованого Криму зранку 22 червня стався землетрус. Підземні поштовхи були настільки сильні, що їх відчули мешканці півострова. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, землетрус зареєстровано о 05:42 за київським часом з району Криму. Його магнітуда становила 4,8 (за шкалою Ріхтера).

«За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше – на верхніх поверхах», – йдеться у повідомленні.

Джерело землетрусу знаходилося в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від  узбережжя півострову Крим, на глибині 10 кілометрів.

Крим сколихнув землетрус
Крим сколихнув землетрус
скріншот

Головний центр спеціального контролю повідомив, що землетрус не несе загрози для населення України.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр також повідомляє про землетрус у Криму, але пише про магнітуду 4,7. У повідомленні мовиться, що землетрус стався за 59 кілометрів на південь від Севастополя. За даними центру, землетрус був о 05:42 на глибині 10 кілометрів. 

У мережі пишуть, що землетрус відчули в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та на південному узбережжі Криму. Також людей налякало те, що тряслися будинки й рухалися меблі, зокрема шафи та люстри. Мешканці окупованого Криму не розуміють, чи це була робота так званої російської ППО, чи все ж таки землетрус.

Нагадаємо, що 8 червня у Полтаві зафіксували сильний землетрус. Землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км. За класифікацією сейсмологічні коливання відносяться до відчутних. Фахівці уточнили, що землетрус стався орієнтовно о 10:23 за Києвом.

До слова, окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. У ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст.

Теги: землетрус Крим стихійні лиха

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