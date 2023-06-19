У Криму чути вибухи та стрілянину (відео)

У районі Північно-Кримського каналу майже 15 хвилин кружляв гелікоптер

На півночі тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів, після чого чути звуки стрілянини з кулеметів. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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Як зазначається, у Красноперекопську у ніч проти 19 червня прогриміли кілька гучних вибухів. Пізніше були помічені вертольоти та пролунав звук стрілянини з кулеметів.

«Крім Красноперекопська, постріли чують в Ішуні та Танковому, точне місце стрілянини поки не встановлено», – пише «Кримський вітер».

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За свідченнями очевидців, гелікоптер майже 15 хвилин кружляв над Красноперекопськом у районі Північно-Кримського каналу, а потім полетів у напрямку Роздольного.

Також Telegram-канал опублікував відео мешканця Красноперекопська, на якому чути постріли.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники розмістили береговий мобільний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 «Бал».

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Раніше повідомлялося, що росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму. Зокрема, оборонні рубежі зводяться на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя.

До слова, перші потужні удари українських Збройних сил з метою деокупації Криму можуть бути завдані по логістичних об’єктах і об’єктах ворожого флоту на окупованому півострові, припустив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.