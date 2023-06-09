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Окупанти почали підготовку до «евакуації» з півночі Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти почали підготовку до «евакуації» з півночі Криму
Кремль наказав окупантам готуватися до здачі Криму
фото ілюстративне

Першочергово ворог планує вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї

Загарбники розпочали підготовку до переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки «евакуації», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, були віддані вказівки щодо списку населення на примусове вивезення вглиб до півострова або ж на територію Росії. Також підготовка вже відбулась в місті Армянськ.

Першочергово ворог планує вивезти:

  • представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї;
  • техніку та документи;
  • матеріально-культурні цінності.

Раніше представник розвідки припустив, коли ЗСУ можуть увійти до Криму.

Нагадаємо, триває 471-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Теги: Крим окупанти ЗСУ війна

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