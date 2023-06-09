Окупанти почали підготовку до «евакуації» з півночі Криму
Першочергово ворог планує вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї
Загарбники розпочали підготовку до переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки «евакуації», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, були віддані вказівки щодо списку населення на примусове вивезення вглиб до півострова або ж на територію Росії. Також підготовка вже відбулась в місті Армянськ.
Першочергово ворог планує вивезти:
- представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї;
- техніку та документи;
- матеріально-культурні цінності.
Раніше представник розвідки припустив, коли ЗСУ можуть увійти до Криму.
Нагадаємо, триває 471-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.
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