Окупанти почали підготовку до «евакуації» з півночі Криму

Першочергово ворог планує вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї

Загарбники розпочали підготовку до переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки «евакуації», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, були віддані вказівки щодо списку населення на примусове вивезення вглиб до півострова або ж на територію Росії. Також підготовка вже відбулась в місті Армянськ.

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Першочергово ворог планує вивезти:

представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї;

техніку та документи;

матеріально-культурні цінності.

Раніше представник розвідки припустив, коли ЗСУ можуть увійти до Криму.

Нагадаємо, триває 471-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.