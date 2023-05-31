Окупанти мінують хімзавод «Титан» у Криму

У серпні 2018 року на заводі «Титан» у тимчасово окупованому Кримувідбувся викид небезпечних речовин

Загарбники мінують завод, аби звинуватити Україну в екологічному тероризмі

Російські загарбники мінують завод «Титан» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

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«Російські окупанти почали мінувати кримський завод «Титан», що поблизу міста Армянськ. Очевидно, рашисти думають, що українські сили будуть незабаром на адмінмежі з Кримом», – йдеться в повідомленні.

Учасники руху зазначили, що загарбники роблять це, аби звинуватити Україну в екологічному тероризмі.

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Нагадаємо, у серпні 2018 року на заводі «Титан» у тимчасово окупованому Кримувідбувся викид небезпечних речовин. Внаслідок цього із Каланчацького і Чаплинського районів Херсонщини вивезли на реабілітацію майже 550 дітей і дорослих. Через хімічне отруєння на адмінмежі з півостровом постраждав 61 український прикордонник.

У вересні того ж року стало відомо, що окупанти зупинили завод, та в жовтні знову його запустили. У червні 2019 року жителі Херсонщини знову скаржилися на викиди «Титану».

До слова, триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.