У Полтаві зафіксовано землетрус

Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км

В Україні стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

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Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км. За класифікацією сейсмологічні коливання відносяться до відчутних. Фахівці уточнили, що землетрус стався орієнтовно о 10:23 за Києвом.

«Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше – на верхніх поверхах», – зазначає Центр.

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Вказується, що цього року на Полтавщині реєстрували подібні поштовхи двічі: перший землетрус магнітудою 2,7 стався 14 січня, другий – припав на 26 травня (магнітуда 3,5).

Нагадаємо, ввечері вівторка, 6 червня, неподалік румунського міста Арад стався землетрус.