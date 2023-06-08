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У Полтаві зафіксовано землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Полтаві зафіксовано землетрус
Землетрус стався орієнтовно о 10:23 за Києвом
фото ілюстративне

Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км

В Україні стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера) з епіцентром у 26 км на південний схід від міста Полтава. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км. За класифікацією сейсмологічні коливання відносяться до відчутних. Фахівці уточнили, що землетрус стався орієнтовно о 10:23 за Києвом.

«Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше – на верхніх поверхах», – зазначає Центр. 

У Полтаві зафіксовано землетрус фото 1

Вказується, що цього року на Полтавщині реєстрували подібні поштовхи двічі: перший землетрус магнітудою 2,7 стався 14 січня, другий – припав на 26 травня (магнітуда 3,5). 

Нагадаємо, ввечері вівторка, 6 червня, неподалік румунського міста Арад стався землетрус.

Теги: землетрус Полтава

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У Полтаві зафіксовано землетрус
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