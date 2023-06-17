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Деокупація Криму: названо об’єкти, по яких будуть нанесені удари ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Деокупація Криму: названо об’єкти, по яких будуть нанесені удари ЗСУ
В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти звели оборонні споруди в Криму
фото з відкритих джерел

Чубаров припустив, хто передусім тікатиме з Криму

Перші потужні удари українських Збройних сил з метою деокупації Криму можуть бути завдані по логістичних об’єктах і об’єктах ворожого флоту на окупованому півострові, припустив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Перші удари найпотужніші сучасними ракетами або іншими видами зброї (це хай вирішують українські військові) будуть нанесені по мосту, по кораблях, по інших об’єктах Чорноморського флоту Росії. І, зрозуміло, буде перекритий той коридор суходолом, який зараз ще існує між півостровом захопленим і через окуповану частину Херсонської і Запорізької областей до території Росії», – сказав Чубаров.

За його словами, в Криму «всі усвідомлюють, що звільнення Криму – це просто проблема часу».

«Тепер вже ніхто не вірить тим байкам, що, мовляв: не хвилюйтеся, Крим (як вони казали раніше, а тепер все менше і менше) є навічно «російською землею», – зазначив голова Меджлісу.

На випадки так званої «бавовни» у Криму, каже Чубаров, люди реагують «по-різному». «Але ті, хто не прийняв і не приймає російську окупацію, а це сотні тисяч кримських татар, етнічних українців – вони підбадьорилися. Вони очікують на звільнення».

«Активізувався такий партизанський спротив. Він ще не носить характер практичних дій щоденних, але все буде залежати від того, як ЗСУ підходитимуть до Чонгару. І наші люди у Криму ще покажуть себе», – переконаний Чубаров.

За його словами, нині у «дуже великій паніці ті майже мільйон «колоністів», які незаконно поселилися в Криму».

«Вони вклали там якісь свої гроші, ресурси, купили квартири чи будинки. Вони вже думають, як їм залишати цей Крим. Не хочуть цього, але доведеться. Ну і, зрозуміло, ті, хто перейшов на службу до окупантів, зрадники – ці люди в першу чергу будуть шукати собі спасіння напередодні того, як українські війська ступлять на кримську землю», – заявив Чубаров.

Раніше підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявляв, що Україна не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації й формуванню оборони.

Читайте також: Рефат Чубаров: Завдяки ракетам Storm Shadow у нас з’явилися інші можливості звільнення Криму
Теги: Крим вибух ЗСУ війна окупація

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