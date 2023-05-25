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Окупанти заявили про атаку безпілотників на Севастополь

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти заявили про атаку безпілотників на Севастополь
Вибухи нібито пролунали на півночі Севастополя
фото ілюстративне

Окупаційна влада повідомила про збиття двох безпілотників

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що цієї ночі було відбито нову атаку безпілотників на Севастополь. Про це він написав вранці на своєму телеграм-каналі.

«У районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили 2 БПЛА, ще кілька безпілотників було заглушено та посаджено засобами РЕБ», – пише Развожаєв.

Кача – це північне передмістя Севастополя.

Окупанти заявили про атаку безпілотників на Севастополь фото 1

Слід зазначити, що місцеві телеграм-канали нічого не повідомляють про нічні вибухи у Севастополі.

Як повідомлялося, 22 травня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Тоді Развожаєв повідомив, що в місті проводили тренування розрахунків ППДО (протипідводно-диверсійне забезпечення - ред.), що передбачають проведення навчальних стрільб.

Теги: війна безпілотник вибух Крим

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