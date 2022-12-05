Більшість жителів Закарпаття залишилася без світла через атаки росіян

Унаслідок ракетних обстрілів у регіоні відключено від електропостачання 80% споживачів

На Закарпатті від електропостачання через ворожі ракетні атаки відключено 80% споживачів. Про це повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

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«У зв'язку з обстрілами росіянами об’єктів інфраструктури в енергосистемі України виник суттєвий дефіцит електроенергії, через що на території Закарпатської області від сьогодні застосовані всі 10 черг графіків аварійних відключень. Унаслідок ракетних обстрілів у регіоні відключено 80% споживачів», – написав очільник ОВА.

Він додав, що усі відключення відбулися за розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго». Енергетики працюють над відновленням роботи енергосистеми, після цього стане можливим повернення до стабілізаційних графіків.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Додамо, триває 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема під удар потрапили енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.