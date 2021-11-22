Біля парку «Тузлівські лимани» на берег викинуло мільйон медуз (фото)

Потужний шторм змінив прибережну зону парку

Після потужного шторму уздовж прибережної зони в Національному природному парку «Тузлівські лимани» на берег викинуло багато сміття та медуз. Про це написав еколог Іван Русєв на сторінці у Facebook.

«Нещодавно пройшов потужний шторм на Чорному морі. Такі бурі трапляються не так часто. Сильні хвилі кардинально змінили прибережну зону піскоструму в Національному природному парку «Тузлівські лимани» . Місцями зникли широкі пляжі, а в деяких районах утворилися нові ділянки пляжної зони. Природно, море зібрало і викинуло багато людського сміття, яке працівникам Нацпарку доведеться прибирати. А найяскравішим проявом шторму стало те, що вздовж прибережної зони моря, в межах Національного парку, він викинув близько мільйона медуз – корнеротів. Як правило, медузи не задіяні в харчових ланцюгах природної екосистеми моря, і, за рідкісним винятком любителів поїдання шакалів або ворон, ніхто не їсть їх як харчовий об'єкт. Але хвильові процеси моря скоро перетворять їх на біологічний пил, який буде залучений у харчовий ланцюг морської та вапняної екосистем», – написав фахівець.

Як раніше повідомлялося, на початку жовтня у порту Одеси в Чорному морі сфотографували величезну кількість медуз.

Також фахівець розповів, чому медузи атакують Азовське узбережжя.