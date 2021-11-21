У М'янмі хвилею в море змило паломників: щонайменше 15 загиблих
Хвиля змила паломників, які йшли вздовж берега, щоб поклонитися пагоді
На півдні М'янми під час припливу хвилею змило у море групу людей. Щонайменше 15 з них загинули, декілька осіб зникли безвісти. Про це повідомляє Xinhua.
«Хвиля змила паломників, які йшли вздовж берега, щоб поклонитися пагоді», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, багато людей , які йшли вздовж берега, зникли безвісти, їх точна кількість досі не встановлена.
Інцидент стався у місті Танбюзаят, штат Мон.
На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.
Раніше повідомлялося, що проливні дощі та повені у Німеччині забрали життя щонайменше шістьох людей.
Нагадаємо, руйнівні повені, що останнім часом завдали серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково було зруйновано залізничні колії, які зʼєднували Німеччину з Чехією.
Принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, таку ж кількість людей вважають зниклими безвісти.