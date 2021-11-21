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    У М'янмі хвилею в море змило паломників: щонайменше 15 загиблих

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    Потужна хвиля змила в море паломників: десятки людей загинули і пропали без вісти - У М'янмі хвилею в море змило паломників: щонайменше 15 загиблих
    Потужна хвиля змила в море паломників: десятки людей загинули і пропали без вісти
    фото: asianewstoday.com

    Хвиля змила паломників, які йшли вздовж берега, щоб поклонитися пагоді

    На півдні М'янми під час припливу хвилею змило у море групу людей. Щонайменше 15 з них загинули, декілька осіб зникли безвісти. Про це повідомляє Xinhua.

    «Хвиля змила паломників, які йшли вздовж берега, щоб поклонитися пагоді», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, багато людей , які йшли вздовж берега, зникли безвісти, їх точна кількість досі не встановлена.

    Інцидент стався у місті Танбюзаят, штат Мон.

    На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

    Раніше повідомлялося, що проливні дощі та повені у Німеччині забрали життя щонайменше шістьох людей.

    Нагадаємо, руйнівні повені, що останнім часом завдали серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково було зруйновано залізничні колії, які зʼєднували Німеччину з Чехією.

    Принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, таку ж кількість людей вважають зниклими безвісти.

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    Теги: смерть Азія море
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    У М'янмі хвилею в море змило паломників: щонайменше 15 загиблих