У М'янмі хвилею в море змило паломників: щонайменше 15 загиблих

Потужна хвиля змила в море паломників: десятки людей загинули і пропали без вісти

Хвиля змила паломників, які йшли вздовж берега, щоб поклонитися пагоді

На півдні М'янми під час припливу хвилею змило у море групу людей. Щонайменше 15 з них загинули, декілька осіб зникли безвісти. Про це повідомляє Xinhua.

«Хвиля змила паломників, які йшли вздовж берега, щоб поклонитися пагоді», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, багато людей , які йшли вздовж берега, зникли безвісти, їх точна кількість досі не встановлена.

Інцидент стався у місті Танбюзаят, штат Мон.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що проливні дощі та повені у Німеччині забрали життя щонайменше шістьох людей.

Нагадаємо, руйнівні повені, що останнім часом завдали серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково було зруйновано залізничні колії, які зʼєднували Німеччину з Чехією.

Принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, таку ж кількість людей вважають зниклими безвісти.