Британський винищувач впав у Середземне море

Британський винищувач F-35 перед падінням виконував планову операцію у Середземному морі

Пілот катапультувався

Британський винищувач F-35 впав у воду під час планової операції в Середземному морі. Про це повідомило міністерство оборони Британії, пише BBC.

Інцидент стався сьогодні о 10:00 за Ґрінвічем над міжнародними водами. Пілот катапультувався і благополучно повернувся на авіаносець Королівського флоту HMS Queen Elizabeth, розпочато розслідування.

У міноборони заявили, що давати коментарі під час розслідування було б недоречно.

Поки невідомо, чи знайшли уламки винищувача. Ймовірно, розслідування буде зосереджено на потенційній технічній або людській помилці.

На авіаносці розміщені вісім винищувачів F-35 Великої Британії та 12 морської піхоти США.

Нагадаємо, на днях у США розбився легкомоторний літак, четверо загиблих.

Також у Бразилії 5 листопада внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.

Раніше в Росії озвучили можливу причину катастрофи літака Ан-12.

Нагадаємо, літак Ан-12 білоруської авіакомпанії «Гродно» розбився вдень 3 листопада біля села Пивоваріха за 7 кілометрів від Іркутська. На борту літака перебували двоє українців, троє громадян Білорусії та двоє росіян. Усі вони загинули.

Увечері був виявлений бортовий самописець літака, що розбився. Він сильно пошкоджений через пожежу.

Раніше повідомлялося, що МЗС підтвердив смерть двох українців в авіакатастрофі у РФ, українське консульство в Новосибірську з’ясовує обставини катастрофи.