Одеський порт заполонили медузи (фото)

Тварини вкрили поверхню моря щільним шаром

У порту Одеси в Чорному морі сфотографували величезну кількість медуз. Вони вкрили поверхню моря щільним шаром. Відповідний знімок опублікували у одному з одеських телеграм-каналів.

У коментарях користувачі жартують, що медузи припливли у порт, щоб відпочити та розслабитися.

«Спочатку подумав, що це пластикові пляшки».

«Бойові медузи Путіна – терміново телефонуйте в СБУ!».

«Мільйон, мільйон, злих медуз із вікна, із вікна бачиш ти», – жартують користувачі.

Нагадаємо, відпочивальники на узбережжі Азовського моря цього року потерпали від навали медуз. Тварин викидало на берег у таких обсягах, що їх згрібали екскаваторами та вивозили причепами.

Як варто чинити із мертвими медузами в Україні, у інтерв’ю «Главкому» розповів керівник гідрогеологічного управління об'єднання «Приазовкурорт» системи «Укрпрофоздоровниця» Ігор Соклаков.

За словами фахівця, як їжу медуз українці навряд чи схвалять – не та у нас харчова культура. Але висушувати та використовувати як кормову добавку для курей чи свиней – цілком можна.

Також фахівець розповів, чому медузи атакують Азовське узбережжя.



