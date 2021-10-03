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    Одеський порт заполонили медузи (фото)

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    Медузи вільно почуваються у порту - Одеський порт заполонили медузи (фото)
    Медузи вільно почуваються у порту
    Фото: телеграм-канал «Х...я Одесса»

    Тварини вкрили поверхню моря щільним шаром

    У порту Одеси в Чорному морі сфотографували величезну кількість медуз. Вони вкрили поверхню моря щільним шаром. Відповідний знімок опублікували у одному з одеських телеграм-каналів.

    У коментарях користувачі жартують, що медузи припливли у порт, щоб відпочити та розслабитися.

    «Спочатку подумав, що це пластикові пляшки».

    «Бойові медузи Путіна – терміново телефонуйте в СБУ!».

    «Мільйон, мільйон, злих медуз із вікна, із вікна бачиш ти», – жартують користувачі.

    Нагадаємо, відпочивальники на узбережжі Азовського моря цього року потерпали від навали медуз. Тварин викидало на берег у таких обсягах, що їх згрібали екскаваторами та вивозили причепами.

    Як варто чинити із мертвими медузами в Україні, у інтерв’ю «Главкому» розповів керівник гідрогеологічного управління об'єднання «Приазовкурорт» системи «Укрпрофоздоровниця» Ігор Соклаков.

    За словами фахівця, як їжу медуз українці навряд чи схвалять – не та у нас харчова культура. Але висушувати та використовувати як кормову добавку для курей чи свиней – цілком можна.

    Також фахівець розповів, чому медузи атакують Азовське узбережжя.

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    Теги: СБУ вода українці культура тварини порт Порту
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    Одеський порт заполонили медузи (фото)