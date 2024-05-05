Благодатний вогонь прибув до України (фото)
Вогонь із Єрусалиму зустріли українські капелани та прикордонники
Пізно вночі скаути доставили Благодатний вогонь в Україну. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram.
«Благодатний Вогонь прибув до України. Пізно вночі скаути доставили його в пункт пропуску «Старокозаче», що на українсько-молдовському кордоні», – йдеться в повідомленні.
Вогонь із Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління.
«Бажаємо всім миру та здоров’я. З Великоднем!», – додали прикордонники.
Нагадаємо, що вчора підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима. Екснардеп опублікував світлину, на якій разом із ще одним священнослужителем тримає лампадку. «Благодатний вогонь вже на українській землі», – так підписав фото Новинський.
Проте, судячи з фото, на бізнес-джеті православний олігарх прибув лише до аеропорту румунського міста Сучава, яке розташоване неподалік від кордону з Україною.
До слова, президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем.
Перед цим головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також привітав українців із Воскресінням Христовим. Він закликав згадувати у своїх молитвах кожного українського воїна та запрошувати за родинний великодній стіл українських ветеранів.
Крім того, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.
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