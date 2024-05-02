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У Москві спалахнула пожежа на заводі з виробництва штучного каменю

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Москві спалахнула пожежа на заводі з виробництва штучного каменю
Вогонь поширився на три поверхи, у будівлі частково обвалився дах
фото: riamo.ru

Є загроза поширення вогню на сусідні будівлі

Три поверхи в адміністративно-виробничій будівлі на сході Москви охоплено вогнем. Пожежі присвоєно другий (підвищений) рівень складності. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Площа пожежі складає 2,5 тис. кв. м. Між двома поверхами на площі 1 тис. кв. м стався обвал, додали в оперативних службах. Рятувальники зазначають, що є загроза поширення вогню на сусідні будівлі.

За даними російського агентства «Москва», горить триповерхова цегляна будівля на території заводу штучного каменю. Вогонь поширився на три поверхи, у будівлі частково обвалився дах, для гасіння пожежі влада Москви залучила гелікоптер.

У столичній прокуратурі повідомили, що точну причину займання буде встановлено за результатами пожежно-технічної експертизи.

Нагадаємо, у Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Власником підірваної машини виявився 48-річний колаборант, ексспівробітник СБУ Василь Прозоров. 

Машина вибухнула, коли Прозоров повернув ключ у замку запалювання. Як повідомляють видання, наразі зрадника госпіталізовано до лікарні з травмами ніг.

До слова, вартість оформлення військового квитка на чорному ринку в Москві зросла до 10 тис. євро або 1 млн. рублів. Порівняно з минулим роком сума збільшилася вдвічі, про це пишуть росЗМІ. 

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Теги: пожежа бензин машини автомобіль рятувальники Україна гелікоптер влада Москва

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