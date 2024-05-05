Епіфаній записав відеозвернення з нагоди Великодня
Митрополит закликав українців продовжити шлях вперед до перемоги над російським агресором
Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього. Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Епіфаній закликав українців продовжити шлях вперед до перемоги над російським агресором.
«Сердечно вітаю всіх з нагоди свята над святами – з Пасхою Господньою, зі Світлим Христовим Воскресінням! Це свято - про життя, про перемогу, про надію і віру. Тож нехай Воскреслий Христос по всіх куточках української землі та всюди, де живе і бореться нині українство, принесе надію і втіху, дарує сили та натхнення продовжувати, попри всі труднощі й випробування, – йти вперед, до великої української Перемоги. Христос воскрес!» – йдеться у зверненні предстоятеля ПЦУ.
Нагадаємо, що підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима.
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