Трамп обіцяє «спробувати» допомогти Україні у війні проти РФ

Трамп пояснив, у якому випадку «не дасть ні копійки Україні»

Експрезидент США та кандидат на майбутніх виборах очільника держави Дональд Трамп пообіцяв «спробувати» допомогти Україні у війні проти Росії. Однак Трамп наголосив, що Європа теж «повинна виконувати свою роботу». Про це він розповів у інтерв’ю журналу Time.

Як зазначив експрезидент США, Європа зараз «не платить справедливу частку», щоб допомогти Україні, хоча повинна це робити.

Журналіст пригадав слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Трамп «не дасть ні копійки Україні», якщо той стане новим президентом США. У відповідь на це Трамп уточнив, що не дасть грошей, якщо «Європа не почне вирівнюватися».

«Я хочу, щоб Європа заплатила. Ми маємо на мільярди доларів більше, ніж вони мають в Україні. Так не повинно бути. Має бути навпаки. Тому що на них це впливає набагато сильніше. Між нами океан. А між ними – ні», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України, і наша держава буде працювати з будь-яким президентом, котрого обере американський народ.

Раніше повідомлялося, що прагнучи повернутися до Білого дому, Трамп регулярно спілкується з іноземними посадовцями, які намагаються вплинути на його думку щодо низки питань.

До слова, Міністерство закордонних справ Польщі вважає, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США не залишить Україну без військової підтримки.