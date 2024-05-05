«Не залишайте їх самотніми». На Великдень Сирський звернувся з проханням до українців

Сирський закликав українців, які йтимуть до храмів на Великдень, згадувати у своїх молитвах кожного українського воїна

Головнокомандувач закликав запросити за родинний великодній стіл українських ветеранів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українців із Воскресінням Христовим. Він закликав згадувати у своїх молитвах кожного українського воїна та запрошувати за родинний великодній стіл українських ветеранів. Про це він написав у Telegram.

«Хочу насамперед привітати зі святом Воскресіння Христового всіх українських військовослужбовців, які нині не можуть розділити радість цього святкового дня зі своєю родиною, бо нині вони воюють з ворогом на передовій. Особливі мої слова подяки та підтримки українським захисникам і захисницям, які у цей святковий день бережуть спокій всієї України», – сказав головком.

Він побажав усім українським воїнам міцного здоров'я, стійкості, сили та мужності: «Нехай Воскреслий Господь, який переміг смерть, дає нам сили для перемоги над ворогом та утверджує нас у боротьбі добра над злом!».

«Як би нам не було важко, але ми знаємо, що після найтемнішої ночі - приходить день. Ми знаємо, що після Христових страждань і смерті буде Воскресіння Христове! Ми знаємо, що після цієї підступної кровожерливої російської агресії настане наша Українська Перемога!», – наголосив Сирський.

Також він закликав українців, які йтимуть до храмів цього дня, згадувати у своїх молитвах кожного українського воїна, який у ці хвилини ціною свого здоров’я і життя відбиває атаки російських загарбників і зберігає наш спокій. Крім того, Сирський попросив згадати про кожного й кожну, хто зараз на бойовому чергуванні, та подякувати їм за захист України.

«Не забувайте і запросіть за родинний великодній стіл кожного українського ветерана – захисника і захисницю, які втратили своє здоров’я у боротьбі з російськими окупантами. Не залишайте їх самотніми, не залишайте їх забутими. Пам’ятайте про їх героїзм та мужність!

Закликаю не забувати кожного українського героя, який у боротьбі за свободу і незалежність України віддав найцінніше – своє життя! Пам’ятайте їх у своїх великодніх молитвах, бо саме завдяки їм – ми можемо святкувати Великдень у незалежній Україні. Вічна слава і вічна пам’ять!

Воскреслий Христос-переможець поруч з українським народом!



Христос Воскрес! Воістину Воскрес!», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.

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