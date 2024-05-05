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Великдень 2024: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Великдень 2024: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Великдень – найрадісніше та найщасливіше свято для всіх християн

Великдень є символом вічного життя і перемоги над смертю, а також очищенням від гріхів, тому традиційно відзначається всім християнським світом

Християни східного обряду відзначають у неділю, 5 травня, головне релігійне свято року – Великдень. У цей день християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, що сталося на третій день після його смерті, при чому день смерті вважається першим днем.

Великдень вважається найважливішим християнським святом, яке виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над Смертю та вічним Забуттям. У Воскресінні бачать підтвердження життя після смерті, що і є головним змістом святкування.

В Україні святкувати Світле Воскресіння Христового почали наприкінці першого тисячоліття, з приходом християнства. Християни щорічно святкують воскресіння Ісуса Христа під час найбільшого свята християнського літургійного року – Великодня.

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Великдень 2024: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування фото 1

Історія свята

Ісус Христос воскрес о ранній порі в неділю, на початку нового єврейського тижня, оскільки у древніх євреїв неділя була першим днем тижня і починалася зразу ж після заходу сонця в суботу.

За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями – Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес.

За біблійним сюжетом, Iсус Христос воскрес рано-вранці і це Воскресіння супроводжувалось великим землетрусом – ангел небесний відвалив камінь від дверей Гробу Господнього. На  світанку жінки-мироносиці  Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Соломонія прийшли до гробу з пахощами, щоб обмастити тіло Iсуса, але побачили відвалений камінь і порожній гріб. Тоді схвильованим жінкам з'явився ангел та сповістив про Воскресіння Господнє.

Невдовзі одній із них явився Христос і сказав про Своє воскресіння. Радісна звістка надзвичайно швидко поширилася Єрусалимом, а потім і всією Іудеєю. Саме тому в ніч проти неділі в усіх церквах правиться святкова всенощна, кульмінацією якої є урочиста хода вірян навколо храму з запаленими свічками, великодній подзвін і сповіщення священиком двохтисячолітньої звістки: «Христос воскрес!», на що паства радісно відповідає: «Воїстину воскрес!».

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Традиції святкування Великодня

Великдень 2024: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування фото 2

У Світле Христове Воскресіння в церквах освячують паски, сирні паски, фарбовані яйця (крашанки, писанки) та інші частування, приготовані до святкового столу. Люди кладуть в плетений кошик продукти, накривають їх красивим рушником і йдуть в храми святити. Також на Великдень в церквах освячується артос – квасний хліб. Його роздають вірянам для зберігання вдома протягом року. Артос приймають натщесерце при хворобах.

Один з атрибутів свята – квіти. Люди святять на службах живі або штучні букети. Потім приносять їх додому, ставлять перед іконами, прикрашають ними святковий стіл.

На Великдень люди вітають один одного фразою: «Христос воскрес!», На що треба відповідати: «Воістину воскрес!».

У сім'ях існує традиція вимірювати силу шляхом розбивання пасхальних яєць. Той член сім'ї, який розіб'є всі яйця і залишиться з цілим, вважається найсильнішим.

У цей день прийнято відвідувати родичів, проводити час в колі сім'ї, влаштовувати гуляння, розваги. У деяких регіонах це свято носить назву «Зелені святки», на яких люди співають обрядові пісні, вітають близьких, ходять по домівках, вихваляють господаря і бажають благополуччя.

Багато хто вірить, що на Великдень відкриваються небеса. Тому роблять в цей день магічні обряди. Молоді дівчата проводять привороти на улюблених чоловіків і ворожать на судженого. Народні цілителі вважають, що період великодніх свят – найкращий момент для зцілення від хвороб.

Великодній стіл

Великдень 2024: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування фото 3

Великодню передує Великий сорокаденний піст, під час якого утримуються від алкоголю і їжі тваринного походження. В Світле Христове Воскресіння починається розговіння. Віруючим дозволяється вживати скоромну їжу, червоне вино. Господині напередодні готують святкові частування.

Традиційними стравами є холодець, домашні ковбаси, сало, запечене молоде порося, гусак, фарширований яблуками, пироги з м'ясною і сирною начинками. На святковій трапезі центральне місце займають паски, сирні паски, фарбовані яйця.

Що не можна робити на Великдень

На Великдень християнам забороняється займатися важкою фізичною працею. Господині намагаються напередодні завершити всі приготування на кухні, щоб в день свята бути вільними від домашніх турбот.

У цей день не рекомендується сумувати, ходити похмурим, грубити, лаятися з близькими людьми, скупитися. В Світле Воскресіння Христове не можна відмовляти в милостині або допомоги нужденним.

Великдень 2024: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування фото 4

Прикмети та повір'я

  • Якщо до Великодня розтане весь сніг, то в цьому році буде хороший урожай.
  • Якщо в свято нагодувати вуличних птахів хлібними крихтами, то весь рік буде супроводжувати удача і багатство.
  • Якщо вдасться побачити великодній світанок, то слід очікувати удачу в справах.
  • У господині, яка спече вдалий великодній хліб, в будинку буде достаток і благополуччя.
  • Після служби в храмі необхідно на удачу загасити свічку.
  • Великдень – велике православне свято. У цей день християни відвідують богослужіння, на яких висвітлюють паски, фарбовані яйця. Люди намагаються звільнитися від домашніх робіт і провести час зі своїми близькими.

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Теги: свята релігія Великдень 2024

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