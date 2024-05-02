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Кулеба назвав дві умови, за яких можливі переговори з Росією

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кулеба назвав дві умови, за яких можливі переговори з Росією
Всі підручники, за якими ми вчилися, кажуть нам, що для того, щоб сісти за стіл переговорів, потрібні дві сторони»
фото з відкритих джерел

З 2014 по 2022 рік Україна провела з Росією майже 200 раундів переговорів, які не досягли успіху

Для того, щоб Росія діяла добросовісно, необхідні дві умови: успіх України на полі бою та коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Affairs.

Міністр наголосив, що Росію не запросили на Глобальний саміт миру, який пройде у червні у Швейцарії, оскільки не можна гарантувати, що країна-агресорка діятиме добросовісно.

«Саме тому на саміт не планується запрошувати Росію як учасника. Тому що мета цього саміту – об'єднати країни, які поділяють принципи і підходи, на яких вони будуть будувати подальші дії», – пояснив він, додавши, що лише після цього Росія може стати частиною переговорів.

Кулеба зазначив, що однією з країн, яка має важелі впливу на Росію, є Китай, який «може зробити більше, щоб переконати Росію змінити свою поведінку». За його словами, саме тому Китай запросили взяти участь у саміті щодо формули миру.

«Всі підручники, за якими ми вчилися, кажуть нам, що для того, щоб сісти за стіл переговорів, потрібні дві сторони. Наш підхід виходить з реальності та досвіду, який ми отримали між 2014 і 2022 роками», – зазначив міністр.

За словами Кулеби, між 2014 і 2022 роками Україна провела з Росією майже 200 раундів переговорів в різних форматах, однак нічого не спрацювало, а країна-агресорка розпочала повномасштабне вторгнення. Він резюмував, що немає сенсу запрошувати Росію за стіл переговорів, якщо не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Нещодавно російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.

Читайте також: ЗМІ опублікували мирну угоду, яку Україна та Росія могли підписати навесні 2022 року
Теги: росія коаліція міністр саміт Китай Україна Дмитро Кулеба переговори

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