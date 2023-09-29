Блокпости й обмеження руху на трасах уночі: Львівщина посилює заходи безпеки

Додаткові блокпости розгорнуть для посилення контррозвідувального режиму

На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости та обмежать рух транспорту з високим рівнем шуму у комендантську годину під час тривоги. Відповідне рішення ухвалено 28 вересня у Львівській ОВА під час засідання Ради оборони області, повідомляє «Львівський портал».

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Посилення заходів безпеки пов’язане із забезпечення безпеки громадськості та об’єктів енергетичної інфраструктури.

Одним із елементів посилення безпекових заходів є розгортання додаткових блокпостів для посилення контррозвідувального режиму, зокрема, на в’їздах до Львова.

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«Першочергове завдання – запобігти будь-яким протиправним діям з боку ворога чи його прибічників… Окремо наголошую, що встановлення блокпостів в регіоні спрямоване на посилення контррозвідувального режиму. Це робиться для підвищення безпеки мешканців регіону напередодні опалювального сезону та на фоні регулярних обстрілів ракетами і дронами», – зазначила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

На блокпостах працюватимуть поліцейські, нацгвардійці, військові служби правопорядку та СБУ. «Працівники ТЦК не будуть присутні при забезпеченні безпекових заходів», – зауважила речниця СБУ.

Окрім того, вона закликала повідомляти правоохоронні органи про осіб, які здійснюють фото чи відео фіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури, виявлення підозрілих речей чи автівок, можливих нових сусідів з підозрілою поведінкою.

Безпекову роботу також посилять на прикордонних контрольних пунктах.

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На окремих ділянках автошляхів області, зокрема на кільцевій Львова, під час сигналу «Повітряна тривога» в період комендантської години за окремою командою ПВК «Захід» буде здійснюватись обмежений рух вантажного, великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів – всього транспорту, який видає високий рівень шуму. «Робимо це для того, щоб наші оборонці неба могли ефективно виявляти «Шахеди». Просимо з розумінням поставитись до обмежень. Вони будуть короткотривалими та на окремих ділянках доріг», – зазначив заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Також під час брифінгу анонсували можливу зміну часу комендантської години. Оскільки забезпечення режимних та безпекових питань має зв’язок із світловою порою доби, з наближенням зимового періоду цей час буде переглянутий.