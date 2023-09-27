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Львівський залізничний вузол буде переформатовано у європейський хаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Львівський залізничний вузол буде переформатовано у європейський хаб
фото ілюстративне

На Львівський транспортний вузол буде сходитися як велика кількість європейських пасажирських маршрутів, так і значний обсяг вантажних перевезень

«Укрзалізниця» подала проєкти для фінансування за програмою Євросоюзу «Механізм «Сполучення Європи». Серед них, зокрема, переформатування Львівського вузла як європейського залізничного хабу. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«У жовтні запускається проєкт пасажирського сполучення Варшава – Рава-Руська – Брюховичі. І якщо ми хочемо зробити повноцінний маршрут Львів – Варшава, нам потрібно модернізувати всю ділянку Рава-Руська – Брюховичі (54 км), щоб зайти у Львів колією 1 435 мм з цього напрямку», – зазначив він.

Крім того, передбачається проєкт Мостиська – Скнилів. Це теж колія 1 435 мм, яка заходить до Львова. І в цій конфігурації залізничний вузол Львів уже можна розглядати як окремий проект, як хаб, який буде мати з’єднання з європейськими коридорами.

Попередньо зазначається, що на Львівський транспортний вузол буде сходитися як велика кількість європейських пасажирських маршрутів, так і значний обсяг вантажних перевезень.

«За умовами програми ми можемо розраховувати на співфінансування тільки 50% вартості проектів, які отримають схвалення Єврокомісії. Другу частину, 50%, потрібно шукати додатково», – додав Лященко.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» переводить збір заявок на квитки на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат. 

До слова, перевізник повністю дерусифікував залізничні квитки. У системі сервісу купівлі електронних квитків виправили технічну помилку, через яку частина інформації пасажирів могла бути виконана російської мовою. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що згідно з Угодою про міжнародне пасажирське сполучення, російська мова може використовуватися на квитках. Однак «Укрзалізниця» вирішила відмовитися від мови держави-агресора.

Теги: Львів Укрзалізниця

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