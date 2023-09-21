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Атака на Львівщину: на підприємстві, куди влучила ракета, були працівники

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака на Львівщину: на підприємстві, куди влучила ракета, були працівники
Російські терористи атакували Дрогобич
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали: даних про загиблих чи постраждалих немає

Російська терористична армія зранку, 21 вересня, завдала ракетного удару по місту Дрогобич Львівської області. Окупанти поцілили в об’єкти промислової інфраструктури, де на той момент були люди. Про це повідомив голова Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк. 

Російські терористи атакували Дрогобич зранку, 21 вересня, о 6:25. Було три ракетних удари. Під час першої повітряної тривоги о 6:25 відбулось влучання в об’єкти промислової інфраструктури. Пошкоджено значну частину будівель.

«На момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, поки даних про загиблих чи постраждалих немає. Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали. Усі екстрені служби працюють на місці», – повідомив Степан Кулиняк. 

До слова, влада повідомила про наслідки атаки на Дрогобич. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, загоряння на площі близько 30 кв. м. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу – загоряння на площі 20 кв. м.

Зауважимо, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Теги: Львівщина обстріл

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