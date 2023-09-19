Атака на Львів: знищено 300 тонн гуманітарки, зокрема з Ватикану

Серед гуманітарної допомоги були речі, взуття, їжа і генератори

У ніч на 19 вересня окупаніи влучили в промислове підприємство у Львові, де знаходився склад гуманітарної допомоги, що згоріла до тла. Про це повідомив єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-Католицької церкви Едуард Кава та благодійна організація «Карітас-Спес Україна» у Facebook.

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«Внаслідок пожежі, яка сталася після вибуху «Шахеда», згоріло практично все, що було на складі. Тобто більше ніж 15 фур гуманітарної допомоги… Дякувати Богу, на нашому складі не було жертв, але на складі поруч є, на жаль, одну людську жертву», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед гуманітарної допомоги були речі, взуття, їжа і генератори, отримані в тому числі з Ватикану.

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У «Карітас-Спес Україна» зазначили, що остаточну суму збитків зможуть підрахувати пізніше, оскільки зараз на місці події працюють спецслужби.

Вже відомо, що знищено 33 палети з продуктовими наборами, 10 палет з гігієнічними наборами та консервами, 10 палет з генераторами та одягом.

Попередньо, на складі згоріло близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Проте зі складу вдалося врятувати транспортні засоби з гумвантажем.

Нагадаємо, російська окупаційна армія сьогодні вночі, 19 вересня, атакувала Львів та область дронами. Унаслідок цього виникла пожежа. Внаслідок удару по території Львова зафіксували загорання на промисловому складі.

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