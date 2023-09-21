Ворожі ракети вдарили по Львівщині

Наслідки ракетного удару уточнюються

У четвер, 21 вересня, після 6 години ранку під час повітряної тривоги через ракетну атаку прогриміли вибухи у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Вибухи лунали в Дрогобицькому районі Львівщини.

«Вибухи у Дрогобицькому районі. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – написав Козицький в телеграм-каналі.

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Голова ОВА додав, що усі профільні служби виїхали на місце подій у Дрогобицькому районі. Більше інформації згодом.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. У місті щонайменше шість прильотів.

Також у Черкаській області пролунали вибухи.

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Крім того, у Києві гримлять вибухи. Через падіння уламків ракет у столиці є руйнування.

Близько 6 години ранку прогриміли вибухи на Хмельниччині.