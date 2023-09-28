Львівська міська рада скоротить 20% працівників

Після скорочення у мерії працюватиме 1471 людина

Львівська міськрада планує звільнити 20% працівників. За відповідну ухвалу проголосували 44 депутати ЛМР на засіданні 28 вересня. Про це повідомила пресслужба міськради.

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Йдеться не лише про сам апарат Львівської міської ради, а й про її структурні підрозділи й виконавчі органи такі як, наприклад, районні адміністрації.

«Я прийняв непросте рішення і запропонував скоротити чисельність штату на 20%. Це 380 людей, це багато. Але в нас нема іншого вибору. Наступне рішення, яке я буду пропонувати, – оптимізувати структуру міської ради. Тільки таким чином мусимо рухатися вперед, до перемоги. Державі треба віддати, і тут багато треба робити, тому нам потрібна оптимізація», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

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Скоротити чисельність працівників міської ради планують із 1 січня 2024 року. Тоді в ЛМР працюватиме 1471 співробітник.

Раніше повідомлялося, що посадовець Львівської міськради оформився бездомним, щоби отримати пільговий кредит на житло.

Нагадаємо, ДБР відкрило справу проти мера Львова Андрія Садового.