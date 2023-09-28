Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Львівська міська рада скоротить 20% працівників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Львівська міська рада скоротить 20% працівників
фото: Львівська міськрада

Після скорочення у мерії працюватиме 1471 людина

Львівська міськрада планує звільнити 20% працівників. За відповідну ухвалу проголосували 44 депутати ЛМР на засіданні 28 вересня. Про це повідомила пресслужба міськради.

Йдеться не лише про сам апарат Львівської міської ради, а й про її структурні підрозділи й виконавчі органи такі як, наприклад, районні адміністрації.

«Я прийняв непросте рішення і запропонував скоротити чисельність штату на 20%. Це 380 людей, це багато. Але в нас нема іншого вибору. Наступне рішення, яке я буду пропонувати, – оптимізувати структуру міської ради. Тільки таким чином мусимо рухатися вперед, до перемоги. Державі треба віддати, і тут багато треба робити, тому нам потрібна оптимізація», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Скоротити чисельність працівників міської ради планують із 1 січня 2024 року. Тоді в ЛМР працюватиме 1471 співробітник.

Раніше повідомлялося, що посадовець Львівської міськради оформився бездомним, щоби отримати пільговий кредит на житло.

Нагадаємо, ДБР відкрило справу проти мера Львова Андрія Садового.

Теги: Львів Львівщина міськрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Львівський залізничний вузол буде переформатовано у європейський хаб
Львівський залізничний вузол буде переформатовано у європейський хаб
Вчора, 15:30
Справу проти Садового відкрито через незаконний продаж землі
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
26 вересня, 21:52
Вибухи сталися у Дрогобицькому районі
Ворожі ракети вдарили по Львівщині
21 вересня, 06:46
У загиблого залишилася дружина й троє дітей
Нещодавно повернувся з війни: під час атаки на Львів загинув український захисник
20 вересня, 15:24
Наслідки атаки дронів на Львів
Атака на Львів: знищено 300 тонн гуманітарки, зокрема з Ватикану
19 вересня, 15:16
У Львівській області чути вибухи
У Львові лунали вибухи
19 вересня, 04:45
Чоловіком, який завдав потерпілому ножових поранень, виявився житель Львова віком 31 рік
Повільно переходив дорогу. У Львові пасажир автомобіля вдарив ножем пішохода
4 вересня, 16:21
Через потужну зливу вулиці практично у всіх районах міста були підтоплені
У Львові лютує негода, затопило вулиці та торгово-розважальний центр
3 вересня, 16:59
Станом на 20:13 рух трасою відновлено
Рух трасою Київ-Чоп перекрито
30 серпня, 20:35

Події в Україні

Львівська міська рада скоротить 20% працівників
Львівська міська рада скоротить 20% працівників
Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, відомо про трьох загиблих
Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, відомо про трьох загиблих
ЗСУ відбили атаки ворога на трьох напрямках, наступають біля Мелітополя – Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога на трьох напрямках, наступають біля Мелітополя – Генштаб
На Закарпатті священник УПЦ МП постане перед судом (фото)
На Закарпатті священник УПЦ МП постане перед судом (фото)
Росія вдарила по Авдіївському коксохімічному заводу (відео)
Росія вдарила по Авдіївському коксохімічному заводу (відео)
Окупанти пошкодили ТЕС на півдні: Міненерго спростувало
Окупанти пошкодили ТЕС на півдні: Міненерго спростувало

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
37K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
35K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
31K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
27K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
23K
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)

Новини

Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Сьогодні, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту