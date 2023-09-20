Били та морили голодом чоловіка: на Львівщині ДБР затримало двох працівників військкомату (фото)

Було затримано заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК, а також військовослужбовця-водія

Працівники Державного бюро розслідувань затримали двох працівників Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у військкоматі. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними ДБР, було затримано заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК, а також військовослужбовця-водія.

Попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено у мережі того ж дня.

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Після цього ДБР одразу розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження. Наразі правоохоронці на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

Слідством встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

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Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині.

Нагадаємо, військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.