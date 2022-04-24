Бог бачить Маріуполь зверху: «Азов» показав фото вщент зруйнованого міста

Будівлі на світлинах спалені та потрощені

Полк «Азов» оприлюднив нові знімки зруйнованих будинків у Маріуполі. Світлини захисники міста виклали в своєму Telegram-каналі.

«Бог дивиться на місто Марії зверху. На будинки, мешканців яких вирвали ворожі снаряди, мов дітей з материнського лона. На захисників міста, яке носить ім'я матері його сина. Кажуть: Христос воскрес – воскресне Україна. Бог бачить Маріуполь зверху. Чи вистачить його див на таке воскресіння?», – ідеться у підписі до фото.

Раніше у мережі поширили фото ще мирного Маріуполя. Вони були зроблені уже загиблим фотографом та оператором Віктором Дєдовим.

Він загинув 11 березня, коли в його будинок влучив російський снаряд.

На даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває близько 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.