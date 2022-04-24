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    Події в Україні

    Южноукраїнську атомну електростанцію перейменували

    Національна атомна енергогенеруюча компанія &laquo;Енергоатом&raquo; перейменувала АЕС - Южноукраїнську атомну електростанцію перейменували
    Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» перейменувала АЕС
    фото з відкритих джерел

    Ініціатором перейменування став мовний омбудсмен Тарас Кремінь

    Южноукраїнську атомну електростанцію, яка розташована поблизу міста Южноукраїнськ Миколаївської області, перейменували. Відтепер вона матиме назву Південноукраїнська АЕС. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook.

    «На один російськомовний покруч менше! Після мого звернення наша АЕС нарешті стала Південноукраїнською», – написав він.

    Також Кремінь натякнув на можливе перейменування й міста Южноукраїнськ: «Пане голово Южноукраїнська, приготуйтесь».

    Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Чорнобильську АЕС. Із 26 квітня група фахівців з ядерної безпеки перебуватиме в Чорнобилі «для доставки життєво важливого обладнання та проведення радіологічних і інших оцінок на обʼєкті».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Японії передасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту, а також дрони в межах допомоги для протистояння російській збройній агресії.

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    Теги: росія окупанти війна путін УДАР Данія АЕС Україна Facebook окупація Тарас Кремінь #stoprussia
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    Южноукраїнську атомну електростанцію перейменували