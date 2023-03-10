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Велике виселення з Лаври: Московська церква скиглить, що не виїде

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Велике виселення з Лаври: Московська церква скиглить, що не виїде
фото: Євстратій Зоря/Facebook

Московська церква відмовляється повертати державі «культурний спадок» 

В УПЦ МП не бачать підстав для виселення із будівель «Києво-Печерської лаври». Про це  заявив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділення УПЦ владика Климент у коментарі виданнбю «Страна».

Представник Московської церкви заявив, що не отримував «жодної інформації про юридичні підстави» розірвання заповідником «Київсько-Печерська лавра» договору на оренду Московським патріархатом територій і будівель історичного комплексу.

Це означає, що УПЦ не може виселитися з монастиря. «Незрозуміло, на основі чого ми повинні передавати ті матеріальні цінності і той культурний спадок, який було відроджено і збережено монахами. На якій підставі передавати це людям, які до нього не мають ніякого стосунку?» – додав Климент.

В УПЦ МП закинули адміністрації заповідника, що та, мовляв, «тільки руйнувала усі попередні роки і тепер хоче відібрати його (спадок – ред)».

Нагадаємо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

31 грудня відбулися останні богослужіння в Успенському соборі і Церкві Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезному храмі, якими користувалася Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом.

Теги: церква православна церква Facebook Євстратій Зоря свято лавра

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